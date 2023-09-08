منتخب السعودية تحت 23 عامًا يلتقي لبنان في تصفيات كأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت نظيره لبنان في مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

وتقام التصفيات في مدينة أبها حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب لبنان في تمام السابعة مساء غدٍ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب السعودية تحت 23 عامًا تغلّب على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضم إلى جوار "الأخضر" منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.