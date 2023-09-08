أول تعليق من رابطة دوري روشن على فشل صفقة محمد صلاح

أكد مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم برابطة دوري روشن للمحترفين، أن الرابطة لم تغلق الباب أمام إمكانية انضمام المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى أحد أندية المسابقة في المستقبل.

وكان محمد صلاح هدفًا رئيسيًا للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقدم النادي أكثر من عرض مغرٍ، علمًا بأن آخر عرض وصلت قيمته إلى 215 مليون جنيه إسترليني، حسب تقارير صحفية.

لكن ليفربول رفض كل العروض التي قدمها الاتحاد، وتمسك ببقاء الدولي المصري بين صفوفه.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن مساء أمس الخميس، وسط تقارير صحفية حول إمكانية انضمام صلاح إلى المسابقة في 2024.

وقال إيمينالو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة "صلاح بين أفضل اللاعبين في العالم، سبق وأن صرحت بأننا نرحب بأي لاعب يرغب في اللعب بالدوري السعودي وهذا يشمل صلاح، لكن علينا القيام بذلك بصورة احترافية وبسلوك محترم".

وأضاف "صفقة صلاح لم تتم، ليس لكوننا لم نعد مهتمين باللاعب، أو أن لدينا مشكلة مع ليفربول، لا يوجد أحد غاضب، سنمضي قدمًا، لكن لم نغلق الباب، وإذا أتيحت فرصة جلب صلاح للدوري السعودي، سنكون ممتنين للغاية".