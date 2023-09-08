بعد إصابته.. جيرو يأمل في اللحاق بمباراة ألمانيا

كشف أوليفيه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا، أنه يأمل في المشاركة خلال المباراة الودية الدولية منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وخرج جيرو مستبدلًا في وقت مبكر من مباراة فرنسا ضد أيرلندا التي أقيمت مساء أمس الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وانتهت المباراة بفوز فريق الديوك بهدفين نظيفين.

وقال جيرو، صاحب الـ36 عامًا، في تصريحات صحفية، "أعتقد أن استبدالي في المباراة لم يكن سيئًا، وكان جيدًا أن أخرج من المباراة في الوقت المناسب. ولهذا أشعر بالهدوء".

وغادر جيرو الملعب في الدقيقة 26 بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، وحل مكانه ماركوس تورام، الذي انتقل من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

وسجل تورام أول هدف له مع المنتخب الفرنسي في المباريات الدولية بعد بداية الشوط الثاني.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز الخامس له على التوالي في التصفيات ليقترب خطوة كبيرة من التأهل ليورو 2024.

وسجل المنتخب الفرنسي في المباريات الخمس 11 هدفا ولم تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن.

ولأول مرة يفوز منتخب فرنسا في 5 مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه بالأهداف.