نيمار يصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل متجاوزا بيليه

أصبح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعد قيادته لاكتساح بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وقاد نيمار منتخب البرازيل لتحقيق بداية رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بفوزه على المنتخب البوليفي 5-1 صباح السبت.

وأحرز نيمار هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانفرد نيمار، من خلال الهدفين، بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب مع المنتخب البرازيلي رافعا رصيده إلى 79 هدفا بفارق هدفين عن الرقم القياسي السابق، والذي كان مسجلا باسم الأسطورة الراحل بيليه.

Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, @neymarjr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!

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Meninos da Vila, forever! Congratulations, Neymar Jr, for surpassing the King in goals for the Brazilian… pic.twitter.com/iqU3vQ2EGj — Pelé (@Pele) September 9, 2023

وانفرد نيمار حاليا بلقب الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي بـ79 هدفا، يليه بيليه بـ77 هدفا، ثم رونالدو نازاريو (62 هدفا) وروماريو (55 هدفا) وزيكو (48 هدفا) وبيبيتو (39 هدفا) وريفالدو (35 هدفا) وجايرزينيو ورونالدينيو (33 هدفا) وأدمير وتوستاو (32 هدفا).

وحظي صاحب الـ31 عاما بتكريم خاص بعد المباراة، حيث تسلم لوحة تذكارية كأفضل هداف في تاريخ البرازيل.

وقال نيمار: "أشكر جميع زملائي على تقديم المساعدة لي وأشكر عائلتي وكل شخص منحني الثقة".

وأضاف: "لقد ضاعت مني الكلمات في هذه اللحظة، شيء لم أتخيل أن أصل اليه أبداً منذ أن لعبت مع منتخب البرازيل، وهو أن احطم هذا الرقم وأصبح الهداف التاريخي للبرازيل".

وأنهى نجم الهلال السعودي قائلا: "أريد أن أقول إنني لست أفضل من بيليه، أو أي لاعب في المنتخب الوطني، لقد أردت دائمًا أن أصنع تاريخي الخاص، وأكتب اسمي في كرة القدم وفي المنتخب الوطني، اليوم فعلت ذلك، لعائلتي البعيدة وزملائي شكرًا لكم".