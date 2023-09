نيمار يصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل متجاوزا بيليه

أصبح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعد قيادته لاكتساح بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وقاد نيمار منتخب البرازيل لتحقيق بداية رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بفوزه على المنتخب البوليفي 5-1 صباح السبت.

وأحرز نيمار هدفين في الدقيقتين 61 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانفرد نيمار، من خلال الهدفين، بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب مع المنتخب البرازيلي رافعا رصيده إلى 79 هدفا بفارق هدفين عن الرقم القياسي السابق، والذي كان مسجلا باسم الأسطورة الراحل بيليه.

Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, @neymarjr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!

Meninos da Vila, forever! Congratulations, Neymar Jr, for surpassing the King in goals for the Brazilian… pic.twitter.com/iqU3vQ2EGj

— Pelé (@Pele) September 9, 2023