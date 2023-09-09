ضربة موجعة لكريستيانو رونالدو تعيده إلى السعودية

تلقى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر ضربة موجعة ستجبره على العودة مبكرا إلى السعودية بعد الفوز على سلوفاكيا.

وحقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا خارج أرضه أمام سلوفاكيا بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وشارك كريستيانو رونالدو أساسيا في مواجهة سلوفاكيا وخاض اللقاء كامل حتى نهايته، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 62، بسبب تدخل عنيف بالقدم على حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا.

وبهذا الإنذار تأكد غياب صاحب الـ38 عاما عن المباراة المقبلة أمام لوكسمبورج ضمن تصفيات اليورو المقرر لها يوم الإثنين المقبل، حيث سيتعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويمثل غياب رونالدو ضربة للنجم البرتغالي، خاصةً أن منتخب لوكسمبورغ هو الأكثر استقبالا للأهداف على يد كريستيانو رونالدو بواقع 11 هدفا في 11 مباراة.

يُذكر أن رونالدو تألق بشكل لافت مع النصر مع بداية الموسم الجديد، كما قاد الفريق مؤخرا للتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية، ويحتل الآن صدارة هدافي الدوري السعودي.

وحافظ المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة العاشرة ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.