نهائي مرتقب جديد بين ديوكوفيتش وميدفيديف في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلب على الأمريكي بن شيلتون 6 / 3 و6 / 2 و7 / 6 مساء الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وسيتجدد الصراع بين ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة، حيث تأهل ميدفيديف /27 عاما/ بالفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز /20 عاما/ بنتيجة 7 / 6 (7 / 3) و6 / 1 و3 / 6 و6 / 3 في الدور قبل النهائي.

وكان ميدفيديف قد تغلب على ديوكوفيتش في نهائي البطولة عام 2021 ليحرز لقبه الأول والوحيد حتى الآن في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وتفوقت خبرة ديوكوفيتش /36 عاما/ على حماس شيلتون /20 عاما/ ليعبر إلى النهائي بفوز مستحق بثلاث مجموعات متتالية.

As if we needed another reason to call Novak Djokovic a legend. #USOpen pic.twitter.com/wZ8nLcaPSF

— Kenny Ducey (@KennyDucey) September 8, 2023