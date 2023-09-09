زلزال المغرب.. مئذنة مسجد الكتبية الأشهر في مراكش تتمايل

تأثر مسجد الكتبية الشهير بمدينة مراكش في المغرب وظهر في مقطع فيديو وهو يتأرجح متأثراً بقوة الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بمقتل المئات.

أدى زلزال قوي ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة مئات آخرين، وتدمير المباني ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ عام 2004 على الأقل.

وقع زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

لحظة اهتزاز صومعة مسجد الكتبية، أشهر معالم مدينة #مراكش، بفعل #زلزال_المغرب القوي الذي ضرب البلاد ليل الجمعة، وسقطت أجزاء من أعلى الصومعةوسط هلع المارة pic.twitter.com/viwEPy34dt — 24.ae (@20fourMedia) September 9, 2023

وقالت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن حصيلة أولية محدثة من وزارة الداخلية إن 632 شخصا قتلوا وأصيب 329 آخرون.

وألحق الزلزال أضرارا بالمباني في مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم في العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم.

وسقطت مئذنة مسجد في ساحة جامع الفنا، قلب المدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

وعرض التلفزيون المحلي صورا للحطام الملقاة على السيارات المحطمة.

ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء وقالت في بيان متلفز إن الزلزال ضرب أقاليم الحوز وورزازات ومراكش وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.

وقال منتصر عطري، أحد سكان قرية أسني الجبلية القريبة من مركز الزلزال، إن معظم المنازل هناك تضررت. وأضاف أن "جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتوفرة في القرية".

وإلى الغرب، بالقرب من تارودانت، قال المعلم حميد أفكار إنه فر من منزله وشعر بهزات ارتدادية. وقال "اهتزت الأرض لمدة 20 ثانية تقريبا. فتحت الأبواب وأغلقت من تلقاء نفسها عندما نزلت من الطابق الثاني إلى الطابق السفلي".

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