أنتوني باكيا: اتهامات العنف ضد المرأة خاطئة.. والناس سيرون الحقيقة

نفى البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الادعاءات الموجهة له باستخدام العنف ضد المرأة، وذلك في لقاء بالتليفزيون البرازيلي.

واستبعد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من قائمة المنتخب البرازيلي قبل أيام إثر ادعاءات من صديقته السابقة جابرييلا كافالين، باستخدامه العنف ضدها أكثر من مرة منذ يناير الماضي.

ونفى اللاعب ادعاءات كافالين، لكن الشرطة لا تزال تحقق بشأنها، وظهرت ادعاءات أخرى ضد أنتوني باستخدام العنف ضد سيدتين أخريين.

وقال أنتوني في تصريحات لشبكة "إس.بي.تي" البرازيلية: "لم ولن أفعل هذا على الإطلاق (التعدي على امرأة)، لدي أم وأخت، ولا أريد أن يحدث هذا لهما أبدًا".

💣 ANTONY SPEAKS

Antony’s first words since the serious allegations made against him as pressure mounts on manchester united to follow brazils lead. Translated in English. pic.twitter.com/UGFbalKkDn

— Football X (@Football__X) September 9, 2023