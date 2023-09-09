زلزال المغرب.. أب مفجوع يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب مفجوع يبحث عن أطفاله بين الأنقاض نتيجة الزلزال المدمر والأعنف في تاريخ المملكة المغربية.

وشهد المغرب زلزالًا مدمرًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ليل الجمعة، واستمر نحو 54 ثانية تقريبًا.

مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023

ووفقًا للتلفزيون الرسمي المغربي نقلًا عن وزارة الداخلية، ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلًا و329 مصابًا.

ودفع الزلزال المدمر الأهالي إلى النزول إلى الشوارع.

فيما ظهر طفل في مقطع فيديو آخر عالق تحت الأنقاض غير قادر على الخروج.

وأظهرت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى شقوقًا كبيرة في أحد أقسامه وسقوط أجزاء منه وتناثر الأنقاض في الشارع.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، بأن "الهزات الارتدادية عقب الزلزال يمكن أن تتواصل بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي".