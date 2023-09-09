ولي العهد يرأس وفد السعودية.. انطلاق أعمال قمة العشرين في الهند

بدأت اليوم السبت، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

حضر القمة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

اقرأ أيضا:

ولي العهد يتوجه إلى الهند لترأس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين