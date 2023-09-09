الموارد البشرية: إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 23 سبتمبر

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ؛ الموافق 23 سبتمبر 2023م.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيكون وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، داعية كل صاحب عمل إلى التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة.