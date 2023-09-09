الموارد البشرية: إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 23 سبتمبر

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إن إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون السبت 8 ربيع الأول 1445هـ؛ الموافق 23 سبتمبر 2023م.
#دوم لموظفي القطاع العام#لأنك_غير حمّل تطبيق #دوم واستمتع بكل المزايا لك ولعائلتك. pic.twitter.com/wFv3tc43KR
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 4, 2023
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيكون وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، داعية كل صاحب عمل إلى التقيُّد بما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة.