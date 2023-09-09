ولي العهد: توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

بدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي

وقال ولي العهد "سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين السعودية والهند والشرق الأوسط".

وأضاف "المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية".

وأكمل "اتفاقية الممر الاقتصادي ستسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة عالمياً".