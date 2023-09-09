هاري كين يقارن بين الضغوط في توتنهام وبايرن ميونيخ

أكد هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، أن الضغوط التي يعيشها مع فريقه الألماني الجديد أكبر من تلك التي عاشها في فريقه السابق توتنهام هوتسبير.

وانضم كين إلى بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 100 مليون يورو (107 ملايين دولار).

وقال كين، في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم السبت "بالتأكيد كنا نتطلع إلى الفوز في توتنهام، لكن إذا لم تفز ببعض المباريات فالأمر ليس كارثة، الشعور في بايرن هو أنه يتحتم عليك الفوز في كل مباراة".

وأشار كين إلى أنه يستمتع على المستوى الشخصي بالنوع المختلف من المشاعر، لأنه يأمل أن تساعده التجربة الحالية على التعامل مع الضعوط في مواقف معينة وكذلك مع المنتخب الإنجليزي.