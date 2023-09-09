“سدايا” تشارك في قمة العشرين بعدد من المنتجات الرقمية

عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عددًا من المنتجات الرقمية الخاصة بها، وذلك خلال مشاركتها بجناح تثقيفي على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند.

ويستعرض الجناح عددًا من المنتجات الرقمية والمشروعات الدولية التي نفذتها سدايا باسم المملكة خدمة للبشرية مثل: منظومة الاتصال المرئي الآمن (بروق)، التي نقلت أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة عام 2020.

كما استعرضت الهيئة مبادرة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشعار الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وهو أكبر حدث عالمي في هذا المجال وحضره خبراء ومختصون من 100 دولة، ومبادرة (آرتاثون العالمية) التي شارك فيها فنانون كبار من 60 دولة و 500 من خبراء وعلماء مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين، إضافة إلى مشروع إيليفيت Elevate الذي يُعد أول مشروع عالمي لتمكين 25 ألف امرأة في العالم من خلال تدريب مخصص على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة Google Cloud.

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