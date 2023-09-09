مدرب إسبانيا يضطر لإعادة فيران توريس قبل مواجهة قبرص

اضطر لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، لاستدعاء الثنائي فيران توريس، مهاجم برشلونة، ويريمي بينو، لاعب لايبزيج، إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة قبرص في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وجاء استدعاء توريس وبينو بسبب إصابة المهاجمين ماركو أسينسيو وداني أولمو أمام جورجيا في مباراة أقيمت مساء أمس الجمعة.

ويعود توريس إلى قائمة منتخب إسبانيا لأول مرة منذ كأس العالم 2022.

وتعرض أسينسيو وأولمو للإصابة خلال الفوز الكاسح لإسبانيا على جورجيا 7 /1 أمس الجمعة وجرى استبدالهما في القائمة بفيران توريس وأوند يريمي بينو.

وسجل أولمو هدفا في شباك جورجيا في الدقيقة 38 قبل تعرضه لإصابة في الركبة، وتحوم الشكوك حول مشاركته مع لايبزيج أمام أوجسبورج في البوندسليجا يوم السبت المقبل.

ويستهل لايبزيج مشاركته في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بملاقاة مضيفه يان بويز السويسري.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة قبرص في مدينة غرناطة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، خلف منتخب إسكتلندا، الذي جمع 15 نقطة من 5 مباريات.