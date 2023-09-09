إحباط تهريب 30 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب 30 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (30) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/HnZfv78tTG
— حرس الحدود السعودي (@BG994) September 9, 2023
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.
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