تقارير فرنسية تؤكد انتقال دراكسلر إلى الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن يوليان دراكسلر، لاعب باريس سان جيرمان، سينتقل إلى الدوري القطري.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" اليوم السبت أن دراكسلر توصل إلى اتفاق مع الأهلي القطري بهذا الخصوص.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية حول الصفقة المنتظرة.

يذكر أن دراكسلر كان انتقل في صيف عام 2015 من شالكه الذي احترف فيه لمدة طويلة إلى فولفسبورج، وانتقل في عام 2017 إلى سان جيرمان، لكنه لم يتمكن من إثبات ذاته بشكل كامل هناك، وعلى إثر ذلك أعاره سان جيرمان في سبتمبر من العام الماضي إلى بنفيكا لشبونة البرتغالي، وانتهى عقد الإعارة مع انتهاء الموسم المنصرم.

ويرتبط دراكسلر مع سان جيرمان بعقد حتى يونيو 2024.