ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 وإعلان الحداد الوطني

أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ، فيما كشفت وزارة الداخلية، مساء السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1305 قتلى و1832 مصابا،
وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم.
وقال الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني بشكل عاجل.