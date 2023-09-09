ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 وإعلان الحداد الوطني

أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ، فيما كشفت وزارة الداخلية، مساء السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1305 قتلى و1832 مصابا،