كلوب يتلقى استقبالًا حافلًا في ماينز

شاهد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الفوز الودي لفريقه السابق ماينز على دويسبورج 2-صفر اليوم السبت تزامنا مع الظهور الأخير للمدرج الأيقوني في الملعب القديم لماينز قبل هدمه.

وتولى كلوب تدريب ماينز بين عامي 2001 و2008 وقاده للفوز بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في 2004، ثم انتقل لتدريب بوروسيا دورتموند، قبل أن تتحول وجهته إلى إنجلترا.

وسيتم هدم المدرج الجنوبي في ملعب بروتشفيج العام المقبل، لكن جرى استخدامه للمرة الأخيرة خلال المواجهة الودية أمام دويسبورج بتصريح خاص من مجلس المدينة.

وتلقى كلوب، صاحب الـ 56 عامًا، اللاعب والمدرب السابق لماينز استقبالا حافلا من قبل الجماهير.