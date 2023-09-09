أبرزهم حكيمي.. نجوم منتخب المغرب يدعون للتضامن مع بلادهم بعد الزلزال

دعا أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، الجميع للتضامن مع بلاده، معبرًا عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

وكتب أشرف حكيمي عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم السبت "نمر بلحظات صعبة لمواطنينا، لقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض في إنقاذ حياة الكثير من الناس قدر الممكن".

وأضاف حكيمي "كل التعازي لكل من فقد شخصا يحبه".

من جانبه، نشر نصير مزراوي، مدافع بايرن ميونيخ، صورا ولقطات فيديو للزلزال وما بعده وكتب "صلوا من أجل المغرب".

أما أمين حارث لاعب مرسيليا الفرنسي فكتب "كل التعاطف والدعاء من أجل العائلات في المناطق المتضررة من تلك المأساة".

وتابع "ليلة صعبة، جميعنا نشعر بالصدمة، هيا بنا نتحد لنكون أقوياء".

وتم تأجيل مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الليبيري في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال 1037 قتيلًا بحسب آخر الأنباء.