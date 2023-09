كوكو جوف تدخل التاريخ بحصد لقب أمريكا المفتوحة للتنس

توجت النجمة الأمريكية كوكو جوف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما حققت فوزا مثيرا أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا وتغلبت عليها 2 / 6 و6 / 3 و6 / 2 في المباراة النهائية للبطولة.

وأنهت كوكو جوف /19 عاما/ انتظارا استمر لفترة طويلة وأصبحت أول لاعبة أمريكية شابة تتوج بلقب في جراند سلام منذ أن حققت النجمة سيرينا وليامز هذا الإنجاز عبر بطولة أمريكا المفتوحة في 1999 عندما كان عمرها 17 عاما، كما انتزعت جوف أول لقب لها في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

أما سابالينكا، فقد تجد بعض العزاء في ضمان صعودها إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته التي تصدر غدا الاثنين، وذلك في موسم تألقت فيه وشهد فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ووصولها إلى الدور قبل النهائي بكل من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، وإلى نهائي أمريكا المفتوحة.

ومع ذلك، لا شك في أن سابالينكا /25 عاما/ تشعر بخيبة أمل لضياع فرصة التتويج باللقب الثاني لها في بطولات "جراند سلام" رغم أنها قدمت بداية قوية في المباراة النهائية أمام كوكو جوف.

واحتاجت كوكو جوف، إلى أكثر من ساعتين بقليل لحسم المباراة أمام سابالينكا والتقدم عليها 4 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وحققت جوف الفوز السادس عشر دون هزيمة في المنافسات التي خاضتها بالولايات المتحدة منذ بداية الصيف.

وضمنت جوف، التي وصلت إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2022، الصعود من المركز السادس إلى الثالث في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات غدا الاثنين، علما بأن المركز الرابع كان الأفضل لها في مسيرتها وقد احتلته في وقت سابق من الموسم الجاري.

