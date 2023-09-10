من أجل إسبانيا.. كواليس رفض موراتا الانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، رفض عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحسبما كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها، فإن ألفارو موراتا فضَّل البقاء على الانتقال إلى الدوري السعودي لأنه صبَّ كامل تركيزه على منتخب إسبانيا والمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وأضافت أن مستقبل موراتا كان معلقا في الهواء حتى إغلاق باب الميركاتو الصيفي، حيث كان يفكر في الرحيل بعدما تلقى عدة عروض من إيطاليا مثل إنتر وروما بجانب أحد أندية الدوري السعودي.

وكشفت أن صاحب الـ30 عاما تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي كان سيحصل بموجبه على راتب كبير يصل إلى 40 مليون يورو عن كل موسم، لكنه فضَّل في النهاية البقاء من أجل المنتخب الإسباني.

وأشارت "آس" إلى أن المهاجم الإسباني كان يعلم أنه لكي يقدم أفضل نسخة من نفسه في البطولة القارية الكبرى "يورو 2024"، كان عليه البقاء في دوري عالي المستوى.

وقاد ألفارو موراتا منتخب بلاده للفوز على جورجيا بنتيجة (1-7) بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليوقع على أول هاتريك له بقميص الماتادور بعدما سبق أن سجل ستة ثنائيات).

ورفع موراتا رصيده إلى 33 هدفًا مع منتخب إسبانيا، ليصبح خامس أفضل هدافي المنتخب الوطني على الإطلاق، ولا يتفوق عليه سوى ديفيد سيلفا (34)، فرناندو توريس (38)، راؤول جونزاليس (44) وديفيد فيا (59 هدفا).

وبالتالي فإن موراتا على بعد ستة أهداف من أن يصبح ثالث لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف للمنتخب الوطني.