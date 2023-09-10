إنقاذ حياة مريضة سبعينية بعد توقف قلبها بحائل

أسامه الطريفي - الوئام - حائل

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك سلمان التخصصي عضو تجمع حائل الصحي من إنقاذ حياة مريضة بالعقد السابع من العمر، تعرضت لتوقف عضلة القلب والتنفس عند وصولها إلى قسم الطوارئ.

وفي التفاصيل، وصلت المريضة عبر الهلال الأحمر، وهي تشكو ضيقًا في التنفس وألم بالجهة اليسرى من الصدر وخفقان بالقلب، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة وأثناء الفحص تدهورت حالتها الصحية سريعًا، وتبيّن من الفحوصات تعرضها لجلطة متحركة في القلب انتقلت إلى مكان آخر بالجسم خلال فحص الأشعة الصوتية للقلب، ثم تعرضت المريضة لنقص تروية كاملة بالجسم وهبوط في ضغط الدم وتوقف القلب والتنفس.

وتدخل الفريق الطبي بشكل سريع بإنعاش المريضة وعمل الإنعاش القلبي الرئوي للمريضة لمدة 5 دقائق وإعطاء مذيب للجلطات، وعاد الوعي للمريضة واستجابة للعلاج واستقرت حالتها الصحية.

وأحيلت المريضة للعناية المركزة لمدة يوم واحد، ثم خرجت من المستشفى في حالة طبيعية ولله الحمد