هيئة النقل: شهر على تسليم الحافلات الأهلية للمرور في الرياض وجدة

دعت الهيئة العامة للنقل ملاك الحافلات المستوفين لشروط تقديم الخدمة، والذين سبق لهم تزويد فريق العمل المعني بدراسة وضع الحافلات الأهلية (خط البلدة)، بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الموعد المحدد سـابقا، ولم يقوموا بتسليم الحافلات لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة حتى تاريخه؛ المبادرة بسرعة تسليم حافلاتهم لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة لذلك في موعد أقصاه 30 يوقا من تاريخ هذا الإعلان.

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