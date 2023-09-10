ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 وفاة و 2421 مصاباً، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المغربي.

وأشار إلى أن هذه الأعداد مؤقتة، حيث تم إحصاؤها حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

فرق الإنقاذ تواصل عملها

فيما تواصل السلطات العمومية وفرق الإنقاذ جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال الـ40 ساعة الماضية.

بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميل) جنوب مراكش.

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