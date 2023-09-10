آيفون 15.. توقعات بتغيير منفذ الشاحن وإجراء تحسينات كبيرة للكاميرا

نشر موقع "سي إن بي سي"، تقريرًا رصد فيه عددًا من التوقعات للميزات الجديدة التي سيتم الكشف عنها في آيفون 15، الذي من المتوقع أن تكشف عنه شركة آبل في حدث يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وبحسب تقرير لـ"سي إن بي سي" فإنه من المتوقع أن تطلق شركة أبل أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون، استمرارًا للنمط الذي كان قائمًا منذ عام 2020. وإذا احتفظت الشركة بنمط التسمية الخاص بها، فستشترك طرازات هذا العام في العلامة التجارية آيفون 15.

من المرجح أن تطلق شركة آبل حجمين من هواتف آيفون متوسطة المدى، أحدهما بشاشة مقاس 6.1 بوصة والآخر بشاشة مقاس 6.7 بوصة، بالإضافة إلى حجمين من هواتف «برو» المتطورة مع غلاف من التيتانيوم وكاميرات أفضل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تغيير منفذ شاحن يو إس بي – سي

هذا العام، من المتوقع أن يكون التغيير الأكبر هو منفذ شحن يو إس بي – سي (USB-C)، ليحل محل منفذ لايتنينغ (Lightning) الخاص بشركة أبل، والذي تم تقديمه في عام 2012 كشاحن آيفون «للعقد القادم».

وسيتطابق منفذ شحن يو إس بي – سي الموجود على أجهزة آيفون مع نفس منفذ الشحن الموجود على هواتف أندرويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأحدث وأجهزة آيباد وسماعات الرأس اللاسلكية والأدوات الذكية الأخرى.

غلاف من التيتانيوم

يمكن أن تحصل طرازات Pro الجديدة أيضًا على غلاف من التيتانيوم، ليحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في الطرز القليلة الماضية. التيتانيوم أخف من الفولاذ، مما يقلل من الوزن الإجمالي للهواتف. تُظهر دعوات الأحداث شعار أبل على شكل طبقة نهائية من التيتانيوم.

يمكن أن تحصل الهواتف ذات المواصفات المنخفضة – المتوقع أن يطلق عليها ببساطة آيفون 15 على تحديث لما تسميه جديد تشمل فتحة تحمل كاميرات التعرف على الوجه بالهاتف في الجزء العلوي من الشاشة.

ارتفاع السعر

ومن المرجح أيضًا أن تركز شركة آبل على تحسينات الكاميرا والرقائق كأسباب للترقية. يمكن أن يحصل أكبر وأغلى طراز iPhone، Pro الأكبر حجمًا، على عدسة جديدة يمكنها التكبير بضعف قوة عدسة التكبير 3x الموجودة في آيفون 14 "برو"، وفقًا لبلومبرج.

أحد الأسئلة المفتوحة هو ما إذا كانت شركة آبل سترفع نقاط السعر، يعتقد بعض المحللين ذلك، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف أجزاء مثل الذاكرة أو المعالجات، ومع ذلك، لم ترفع شركة آبل أسعار هواتف آيفون في الولايات المتحدة العام الماضي في ظل ظروف مماثلة، تقوم بتعديل أسعارها حول العالم بشكل منتظم بعد الإطلاق واستجابة لتقلبات العملة.

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