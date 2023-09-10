منتخب العراق بطلًا لكأس ملك تايلاند

توج منتخب العراق ببطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية لكرة القدم، بعد فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على المنتخب التايلاندي في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت في أجواء ممطرة، بالتعادل 2 / 2، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

وبادر المنتخب العراقي بالتسجيل عن طريق أيمن حسين في الدقيقة السادسة، لكن نيكولاس ميكلسون، أحرز هدف التعادل لمنتخب تايلاند في الدقيقة 37.

وأضاف أمجد عطوان الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 65، قبل أن يهدر المنتخب التايلاندي ركلة جزاء في الدقيقة 80، بعدما نجح فهد طالب، حارس مرمى الضيوف، في التصدي لها.

وسرعان ما تمكن منتخب تايلاند من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما أحرز بودين فالا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

من جانبه، حصل منتخب لبنان على الميدالية البرونزية، بعد فوزه 1 / صفر على منتخب الهند، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتستعد المنتخبات الأربعة لخوض نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، تم توزيعهم على 6 مجموعات، بواقع 4 فرق بكل مجموعة.