الشباب: الأمير عبدالرحمن بن تركي دعم خزينة النادي بـ10 ملايين ريال

أعلن نادي الشباب أن الأمير عبدالرحمن بن تركي، العضو الذهبي بالنادي، حرص على تقديم مبلغ مالي لدعم النادي في الظروف التي يمر بها.

وذكر الشباب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) مساء اليوم الأحد "قدم العضو الذهبي لنادي الشباب الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز دعمًا ماليًا للنادي قدره 10 ملايين ريال".

وأضاف "إدارة نادي الشباب المكلفة برئاسة خليف الهويشان قدمت شكرها للأمير عبدالرحمن بن تركي على دعمه غير المستغرب، الذي يأتي امتدادًا لدعمه المستمر للنادي".

✔️ الأمير عبدالرحمن بن تركي يدعم خزينة النادي بمبلغ 10 ملايين ريال #الشباب pic.twitter.com/SC1tRWYGfj — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 10, 2023

ويعيش الشباب فترة سيئة سواء على المستوى الإداري أو حتى الفني داخل الملعب.

كانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا أواخر أغسطس الماضي بحل مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وتكليف خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية (غير العادية)، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بعد استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويعد اليوم الأحد أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي.

ويحتل الشباب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن برصيد نقطتين فقط بعد انقضاء 5 مباريات.