المرور: ضبط قائد مركبة في واقعة “تفحيط”

ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة في الباحة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وتركيب تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية.

وذكرت الإدارة العامة للمرور في بيان، مساء اليوم الأحد، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

عقوبة التفحيط في القانون

وتنص المادة 69 من نظام المرور على معاقبة مرتكب مخالفة التفحيط بالحبس والغرامة، وتختلف الحالة حسب عدد مرات المخالفة.

وتأتي العقوبة في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وفي المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه أو دفع قيمة المثل للمركبة المؤجرة أو المسروقة أو سجنه.

واستثنى المرور من حالتَي الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.

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