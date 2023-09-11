الأرصاد: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

تنبيهات الأرصاد

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة.

وأوضح المركز عبر نظام الإنذار المبكر أن تلك المناكق تشهد أمطارًا بين متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية، على أن تستمر الحالة حتى الساعة 11 مساء اليوم.

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حالة البحر وارتفاع الموج

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.