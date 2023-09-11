الوفد الإعلامي المُرافق لولي العهد يزور “واحة الإعلام” في الهند

زار الوفد الإعلامي السعودي المرافق للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "واحة الإعلام"، التي أطلقتها وزارة الإعلام بالتزامن مع أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها أمس في العاصمة الهندية نيودلهي.

واطلع الوفد الإعلامي خلال زيارته للواحة الإعلامية، على 12 جناحًا تستعرض أكثر من 20 مشروعًا من إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الإعلامية.

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يشار إلى أن واحة الإعلام تعد إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة؛ وتأتي هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة تزامنًا مع مشاركة المملكة في قمة قادة العشرين وزيارة ولي العهد.