زيدان أبرز المرشحين لخلافة فليك في تدريب ألمانيا

بات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، خلفًا للمقال من منصبه هانزي فليك.

وكان الاتحاد الألماني أعلن أمس الأحد إقالة فليك من منصبه، بسبب سوء نتائج "المانشافت" في الفترة الماضية.

وجاء إعلان الإقالة بعد ساعات من خسارة ألمانيا المفاجئة على يد اليابان بنتيجة 1-4 في مباراة ودية على الأراضي الألمانية.

وحقق فليك فوزًا واحدًا في 6 مباريات خاضها منتخب ألمانيا في 2023، بعد مفاجأة الخروج المبكر من مونديال قطر، واكتفى الفريق تحت قيادته بتحقيق 4 انتصارات في آخر 17 مباراة.

وذكرت صحيفة "بيلد" ذائعة الصيت في ألمانيا أن زيدان يأتي على رأس المرشحين لقيادة المنتخب الألماني، الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على أرضه الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن تاريخ زيدان اللامع، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها، أو مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، والاحترام الذي يحظى به بسبب مكانته كلاعب، يمكن أن يدعم اختياره كمدرب لألمانيا.

ولا يرتبط زيزو بتدريب أي فريق منذ نهاية ولايته الثانية في تدريب ريال مدريد يونيو 2021.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ السابق، ضمن المرشحين أيضًا.

لكن ناجلسمان مازال مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونيخ حتى 2026، رغم أن توماس توخيل هو من يقود الفريق في المباريات حاليًا.

ومن أجل أن يتعاقد الاتحاد الألماني مع ناجلسمان، عليه التفاوض مع بايرن ميونيخ لكسر العقد.

ويتولى رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، مهمة المدير الفني بشكل مؤقت في مباراة فرنسا الودية، التي تقام غدًا الثلاثاء.