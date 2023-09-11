ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلاً وفرق الإنقاذ تسابق الزمن

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل السبت الماضي إلى 2122 شخصًا في حصيلة غير نهائية.

وأعلن المغرب أنه استجاب لخمسة عروض مساعدة قدمتها السعودية وبريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

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من جهتها، تسابق فرق الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون الزمن للعثور على ناجين بين الأنقاض بعد أكثر من 48 ساعة على الكارثة خصوصًا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال، جنوب مدينة مراكش.

فرق أجنبية تباشر عملها

وتباشر فرق بريطانية من 60 متخصصًا في البحث والإنقاذ بالإضافة إلى 4 كلاب بحث فضلاً عن معدات إنقاذ في أعقاب الزلزال.

وأرسلت الولايات المتحدة فريقًا صغيرًا من خبراء مكافحة الكوارث لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية.

وأعلنت إسبانيا عن وصول وحدة بحث وإنقاذ عسكرية إسبانية تضم 56 عسكريًا و4 كلاب بوليسية للمشاركة في جهود الإغاثة.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، في انهيار منازل، وإغلاق طرق. كما امتدت آثاره إلى مناطق بعيدة وصلت إلى ساحل المغرب الشمالي.