يايسله يطلب من محترف الأهلي إنقاص وزنه

طلب الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، من الفرنسي سانت ألان ماكسيمان، جناح الفريق المنضم هذا الصيف، إنقاص وزنه، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية، بهدف الظهور بشكل أفضل من انطلاقة الموسم.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الإثنين، فإن ماكسيمان يخضع إلى برنامج غذائي ولياقي خاص بطلب من يايسله، من أجل إنقاص وزنه.

وأوضحت الصحيفة أن ماكسيمان يجري حصصًا تدريبية خاصة في منزله تحت إشراف الجهاز اللياقي، بعد أن طلب يايسله رفع المستوى البدني للاعب وتقليل وزنه من أجل زيادة قدرة اللاعب اللياقية أكثر مما ظهر عليه في الجولات الخمس الأولى من دوري روشن للمحترفين.

واكتفى الجناح الفرنسي القادم من نيوكاسل يونايتد بتقديم تمريرتين حاسمتين دون أن يسجل في المباريات الخمس التي لعبها حتى الآن.

وأشارت "الرياضية" إلى أن المدرب يرغب في تعويض النقص الذي حصل للاعب في معسكر الفريق الإعدادي كونه لم يحضر إلا في الأسبوع الأخير، ولم يكن هناك وقت كافٍ لإعداده بشكل جيد.

ويرفع الجهاز اللياقي التقرير الخاص باللاعب قبل مواجهة التعاون السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن التي يستضيفها الأهلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، متخلفًا عن الاتحاد بفارق الأهداف.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولات الأربع الأولى بالعلامة الكاملة، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة بنتيجة 1-5 على يد الفتح في الجولة الخامسة.