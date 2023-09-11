أوكرانيا: مقتل أكثر من 269 ألفًا جنديًا روسيًا منذ بداية الحرب

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها اليوم الاثنين، عن إحصاء جديد لعدد قتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب التي اندلعت في 24 فبراير عام 2022م، كما كشف عن خسائر روسيا خلال الحرب.

وقال الجيش الأوكراني في بيانه، إن روسيا فقدت نحو 269 ألفا و210 جنود، من بينهم 580 جنديًا لقوا حتفهم خلال أمس الأحد فقط وذلك منذ بداية الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن بيان هيئة الأركان، إن قواتها دمرت 4560 دبابة و8767 مركبة قتالية مدرعة و5839 من أنظمة المدفعية و 760 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و512 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأحصى البيان تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و4628 طائرة مسيرة، و1455 صاروخ كروز، و19 سفينة حربية، و8370 من المركبات وخزانات الوقود، و7877 من وحدات المعدات الخاصة.