الهلال يتصدر.. القيمة السوقية لأندية دوري روشن

يتصدر الهلال قائمة أعلى أندية دوري روشن من حيث القيمة السوقية، بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية، التي شهدت صفقات تاريخية من العيار الثقيل.

وبحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، فإن إجمالي القيمة السوقية لقائمة لاعبي الهلال تساوي 259 مليون يورو، أكثر من أي نادٍ آخر في دوري روشن.

وأبرم الهلال 9 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية، جاءت على النحو التالي:

1- نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.. 90 مليون يورو.

2- مالكوم من زينيت.. 60 مليون يورو.

3- روبن نيفيز من وولفرهامبتون.. 55 مليون يورو.

4- ألكسندر ميتروفيتش من فولهام.. 52.6 مليون يورو.

5- سيرجي سافيتش من لاتسيو.. 40 مليون يورو.

6- كاليدو كوليبالي من تشيلسي.. 23 ميلون يورو.

7- ياسين بونو من إشبيلية.. 21 مليون يورو.

8- حسان تمبكتي من الشباب.. 11.5 مليون يورو.

9- محمد الربيعي من الأهلي.. غير معروف.

ويعتبر نيمار دا سيلفا الوافد الجديد إلى الهلال هو صاحب أعلى قيمة سوقية في الفريق بقيمة 60 مليون يورو.

ويتفوق الهلال على نظيره الأهلي، الذي تبلغ قيمته السوقية 201.7 مليون يورو.

قائمة أعلى أندية روشن من حيث القيمة السوقية

1- الهلال.. 259 مليون يورو.

2- الأهلي.. 201.7 مليون يورو.

3- النصر.. 195.5 مليون يورو.

4- الاتحاد.. 133.3 مليون يورو.

5- الشباب.. 69.3 مليون يورو.

6- الاتفاق.. 66.8 مليون يورو.

7- التعاون.. 35.9 مليون يورو.

8- الفيحاء.. 30.2 مليون يورو.

9- أبها.. 27.5 مليون يورو.

10- الفتح.. 25.4 مليون يورو.