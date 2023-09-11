5 أطعمة تساعدك على محاربة القلق والاكتئاب

تساعد بعض الأطعمة في الوقاية من الاكتئاب وتخفيف التوتر والقلق من خلال توفير مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

ويؤكد الخبراء أن الأطعمة والمشروبات التالية أثبتت فعاليتها في علاج أعراض القلق والاكتئاب، ويوصى أن تصبح جزءا من النظام الغذائي لأي فرد:

1. البابونج

ذكر تقرير على موقع "Healthline" أن مشروب البابونج يساعد على تهدئة القلق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تقلل بدورها الالتهاب المرتبط بالقلق.

وبحسب نتائج دراسة، أجريت عام 2017، فإن تناول 1500 ملليغرام من مستخلص البابونج يوميًا يؤدي إلى تقليل أعراض التوتر والقلق بشكل كبير.

2. سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ والمعادن، مثل فيتامين D وأحماض أوميغا-3 الدهنية وحمض الدوكوساهيكسانويك DHA وحمض الإيكوسابنتاينويك EPA.

ووفقًا لتقرير نشر على موقع "Healthline" تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم الدوبامين والسيروتونين، مما يؤثر على الحالة المزاجية وتخفيف القلق.

3. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكثير من الفوائد الصحية وتعتبر من الأطعمة الفائقة، لأنها مليئة بالألياف والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

وتوصلت دراسة، أجريت عام 2019، بواسطة باحثون في جامعة لندن كوليدج، إلى أن الأفراد الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لديهم احتمالات أقل بكثير للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.

4. التوت الأزرق

ذكر موقع "WebMD" أن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، والتي من المعروف أنها تساعد في تخفيف القلق وتخفيف مشاعر الاكتئاب.

وكشفت نتائج دراسة، أجريت عام 2020، أنه على مدار شهر، أبلغ المراهقون الذين تناولوا مكملات التوت البري عن أعراض أقل للاكتئاب.

5. المكسرات

تعد المكسرات من الأطعمة المليئة بفوائد الصحة العقلية، ويرتبط تناول حفنة من المكسرات يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

وتوصلت دراسة حديثة، نُشرت في دورية "Clinical Nutrition" إلى أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 17%.