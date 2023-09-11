النصر يطلب حكامًا أجانب لمبارياته في دوري روشن

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر طلب من اتحاد الكرة الاستعانة بحكام أجانب لمبارياته المقبلة في دوري روشن للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الإثنين أن إدارة شركة نادي النصر طلبت بالاعتماد على حكام أجانب في المباريات المقبلة، سواء على أرضه أو المواجهات التي يكون ضيفًا فيها.

وحسب الصحيفة، يطلب النصر حكامًا أجانب لمبارياته حتى فترة التوقف المقبلة المتزامنة مع أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.

ويلعب النصر في هذه الفترة ضد كل من الرائد والأهلي في الكلاسيكو والطائي وأبها.

وأضاف أن إدارة الأصفر سترسل طلبًا آخر في أكتوبر المقبل يتضمن مباريات الفريق أمام ضمك والفيحاء والخليج والوحدة والأخدود.

وبدأ النصر موسمه بخسارتين أمام الاتفاق والتعاون على الترتيب، قبل أن يحقق الفوز في آخر 3 مباريات على حساب كل من الفتح، والشباب، والحزم.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن بعد انقضاء 5 جولات، إذ جمع 6 نقاط.