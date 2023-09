9 إصابات جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية (فيديو)

تعرض تسعة ركاب للإصابة بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، مما أدى إلى إخلاء الطائرة.

وحسبما أفاد مطار شانغي، الأحد، في بيان عبر حسابه على (فيس بوك)، فإن الطائرة التي كان على متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم قامت بهبوط اضطراري حوالي الساعة 4:15 مساء.

Air China A320neo evacuated on the runway at Singapore after the engine caught fire on approach to the airport. pic.twitter.com/6uorjdZQMI

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 10, 2023