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9 إصابات جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية (فيديو)

11 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

تعرض تسعة ركاب للإصابة بعد أن أدى حريق في المحرك إلى تصاعد الدخان إلى مقصورة طائرة تابعة لشركة طيران الصين أثناء هبوطها في سنغافورة، مما أدى إلى إخلاء الطائرة.

وحسبما أفاد مطار شانغي، الأحد، في بيان عبر حسابه على (فيس بوك)، فإن الطائرة التي كان على متنها 146 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم قامت بهبوط اضطراري حوالي الساعة 4:15 مساء.

وأفاد البيان أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان أثناء عملية الإخلاء.

وقال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة وطلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.

ووفقًا لوسائل إعلام صينية فإنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.

وقالت شركة طيران الصين في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر، الإثنين، إن تحقيقًا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا.