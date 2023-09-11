ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم السبت الماضي، إلى 2497 شخصًا، و2476 مصابًا، حسبما أورد التلفزيون المغربي في نبأ عاجل له.

وتسابق فرق الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون الزمن للعثور على ناجين بين الأنقاض بعد أكثر من 48 ساعة على الكارثة خصوصًا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال، جنوب مدينة مراكش.

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وفي وقت سابق، وأعلن المغرب أنه استجاب لخمسة عروض مساعدة قدمتها السعودية وبريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

تعليق الدراسة في المناطق المنكوبة

بدورها، قررت وزارة التعليم المغربية تعليق الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المغربية اليوم، عن مصرع 7 مدرسين على الأقل وتضرر 530 مؤسسة تعليمية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.