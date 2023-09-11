3 من دوري روشن.. قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا في ميركاتو 2023

شهدت قائمة أكثر 10 أندية حول العالم إنفاقًا للأموال في ميركاتو صيف 2023 تواجد 3 أندية من دوري روشن، بعد نهاية فترة الانتقالات.

واقتحمت أندية الهلال، والأهلي، والنصر القائمة وسط تواجد عمالقة كرة القدم الأوروبية، الذين اعتادوا دخول القائمة كل عام.

وجذب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم أسماءً عالمية بصفقات من العيار الثقيل، ما وجّه أنظار العالم إلى السعودية.

ويأتي الهلال كثاني أكثر نادٍ أنفق أموالًا في العالم على الصفقات، بقيمة 353.1 مليون يورو.

ولا يتفوق على الهلال إلا نادٍ واحد فقط حول العالم، هو تشيلسي، الذي أحدث ثورة تعاقدات هو الآخر بإنفاق 462.1 مليون يورو هذا الصيف.

وجاء الأهلي، العائد إلى دوري روشن هذا الموسم، في المرتبة الثامنة بالقائمة أنفق 197.5 مليون يورو.

من جانبه، التحق النصر بقائمة العشرة الأوائل إذ جاء في المركز العاشر بقيمة 165 مليون يورو.

قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا في الميركاتو

1- تشيلسي.. 462.1 مليون يورو.

2- الهلال.. 353.1 مليون يورو.

3- باريس سان جيرمان.. 349.5 مليون يورو.

4- توتنهام هوتسبير.. 248.6 مليون يورو.

5- مانشستر سيتي.. 241.1 مليون يورو.

6- أرسنال.. 234.9 مليون يورو.

7- مانشستر يونايتد.. 206.7 مليون يورو.

8- الأهلي.. 197.5 مليون يورو.

9- ليفربول.. 172 مليون يورو.

10- النصر.. 165.1 مليون يورو.