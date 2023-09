ليبيا تعلن الحداد الوطني بعد مقتل 150 شخصًا جراء العاصفة دانيال

أعلنت الحكومة الليبية اليوم الاثنين حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام، على أرواح الضحايا الذين راحوا ضحية الفيضانات والسيول التي حدثت في البلاد بعدما ضربت عاصفة دانيال مدن شرق البلاد.

ونشرت الحكومة الليبية بيانًا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاثنين، أعلنت خلاله حدادًا لمدة 3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً ومئات المفقودين.

اقرأ أيضًا: ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلاً

وأعلنت مصادر طبية رسمية ليبية، اليوم الاثنين عن مقتل 150 شخصًا جراء الفيضانات والسيول التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت جراء العاصفة دانيال.

وضربت العاصفة دانيال القادمة من اليونان عبر البحر المتوسط، ليبيا منذ أمس الأحد، واستمرت تبعاتها الجوية، وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن تضرب العاصفة دانيال مدن غرب البلاد، مشيرة إلى أن تأثيرها لن يكون مثلما حدث في ليبيا.

بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا لمتابعة حالة العاصفة دانيال قبل وصولها إلى مصر، موضحة أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى شكل العاصفة علي الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

LARGE FLOODS IN DERNA (LIBYA).

The Government of National Unity of Libya declared a state of natural disaster in the city.#flood #flooding #floods #إعصار_دانيال #العاصفة_دانيال #StormDaniel #ليبيا pic.twitter.com/AdSoyeJhWx

— elessarchik (@elessarchik) September 11, 2023