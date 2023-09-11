ظهور شلالات مياه جوفية بين شقوق الجبال عقب زلزال الحوز بالمغرب (فيديو)

تداولت وسائل إعلام مغربية، الاثنين، ظهور شلالات مياه جوفية بين شقوق الجبال في منطقة الحوز عقب الزلزال الذي ضرب مناطق في المغرب مساء الجمعة.

ونقل موقع "زايوسيتي دوت نت" الإخباري المحلي عن الأستاذ الجامعي المختص في الماء ومدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، عبد النبي المندور، أن حدوث تغير في صبيب المياه أمر وارد خلال الكوارث الطبيعية.

وأشار المندور إلى أن الزلازل يمكن أن تسبب تزايدًا قويًا في صبيب المياه كما يمكن أن تؤدي إلى العكس.

وأضاف الأستاذ الجامعي أن "تخزين الماء تحت الأرض يكون في طبقات جيولوجية إما قديمة أو حديثة؛ أي ممكن أن تكون طبقات مكونة من الكلس وتحتوي على خزان قوي وكثيف من المياه في مغارات تحت الأرض".

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم البارح من بعد ماضرب زلزال بالحوز تشق جبل و خرج منه الماء في عدد من النقاط ، وذلك بقرية تدارت ايت بوسعيد. pic.twitter.com/LUlm2B6Y6D — حمودة المغربي (@MidoMidoti) September 9, 2023

وأوضح المندور أن هذه المغارات تتعرض إثر الهزات الأرضية إلى ضغط قوي يجعلها تنفجر بحيث تدفع قوة الحجر الماء المخزن تحت الماء ويأخذ مجراه فتزيد نسبة الصبيب بشكل عام.

وأضاف مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، أن صبيب بعض العيون التي جفت من الماء يصبح كثيفا لأن الإعصار أو الضغط الذي حدث يدفع الماء للخروج من المنابع.