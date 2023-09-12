أخبار دوليّة

المغرب يعرب عن تضامنه مع ليبيا جراء الفيضانات التي قتلت المئات

12 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الإعصار دانيال في ليبيا
الإعصار دانيال في ليبيا

أعربت المملكة المغربية عن تضامنها الكامل مع ليبيا إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية أمس، أن المغرب تعبر أيضاً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا ولشعبها ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

مقتل أكثر من 2800 في ليبيا

هذا وأفادت مصادر طبية ليبية بأن أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد ارتفع إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

بدوره، أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.

 