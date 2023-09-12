المغرب يعرب عن تضامنه مع ليبيا جراء الفيضانات التي قتلت المئات

أعربت المملكة المغربية عن تضامنها الكامل مع ليبيا إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية أمس، أن المغرب تعبر أيضاً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا ولشعبها ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

مقتل أكثر من 2800 في ليبيا

هذا وأفادت مصادر طبية ليبية بأن أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد ارتفع إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

بدوره، أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.