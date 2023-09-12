قصر جديد لميسي على البحر في فلوريدا

اشترى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي قصرا جديدا على البحر في ولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميسي اشترى بقيمة 10.8 مليون دولار قصرا على البحر في حي باي كولوني في فورت لودرديل في مقاطعة بروارد شمال ميامي.

وتبلغ مساحة العقار المواجه للشاطئ 0.4 فدان (حوالي 1600 متر مربع)، ويضم مسبح مطل على المحيط وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي ومطبخ إيطالي التصميم.

ويغطي الجناح الرئيسي للقصر الذي سيشغله ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو مساحة 149 مترًا مربعًا.

ويقع القصر، الذي تم بناؤه عام 1988 وتم توسيعه في عام 2000، على بعد حوالي 8 كيلومترات من ملعب إنتر ميامي "درايف بينك" ومقر تدريبات الفريق.

أما القصر نفسه تبلغ مساحته 976 مترًا مربعًا، ويحتوي على ثماني غرف.