2 من دوري روشن.. اللاعبون الأعلى تقييما في EA Sports FC 24

كشفت شركة "Electronic Arts" عن اللاعبين أصحاب الأعلى تقييمات في لعبة "EA SPORTS FC 24" المنتظر إصدارها يوم 29 سبتمبر الحالي.

وتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة أفضل اللاعبين في اللعبة، حيث حصل على التقييم الأعلى (91)، بالتساوي مع زميله البلجيكي كيفن دي بروين وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل الأسطورة الأرجنتينية، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على تقييم إجمالي (90)، لينخفض درجة واحدة بعدما كان 91 في لعبة "فيفا 23".

وبنفس التقييم تواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.

أما البرازيلي نيمار نجم الهلال فحصل على تقييم 89، متساويا مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية قائمة اللاعبين الأعلى تقييما في لعبة EA Sports FC 24.

تقييم 91

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

تقييم 90

كريم بنزيما (الاتحاد)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

هاري كين (بايرن ميونخ)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

تقييم 89