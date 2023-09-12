أبرز المعلومات عن “جيفت سيتي” أول مدينة ذكية هندية

أعلن وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، اعتزام المملكة فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي (جيفت سيتي) في ولاية جوجارات غربي الهند، وذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، إلى الهند لحضور قمة العشرين والقيام بزيارة رسمية للبلاد.

البداية كانت من دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال، إلى السعودية لفتح مكتب في المدينة الهندية التي تعد أول مدينة ذكية هندية. ورد الفالح قائلاً: "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".

أول مدينة هندية ذكية

مدينة "جيفت سيتي" (Gift City) هي مركز للخدمات المالية في الهند، وتعد مشروعا حيويا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بهدف منافسة مراكز الخدمات المالية في دبي وهونغ كونغ.

بدأ التخطيط لها في عام 2008م، حينما كان مودي لا يزال يتولى منصب رئيس حكومة ولاية غوجارات الهندية، وفي عام 2014، منح صعوده إلى منصب رئيس الوزراء في الهند المشروع دفعة سياسية واقتصادية أكبر.

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الاسم الحقيقي للمدينة هو (Gujarat International Finance ­Tec-­City) وتعرف باسم "Git City" وهي الحروف الأولى من كل كلمة.

تم تأسيسها على ضفاف نهر سابارماتي في ولاية غوجارات الهندية، وتشغل مساحة 886 فدانًا بين مدينتي غانديناغار عاصمة الولاية وأحمد أباد في الولاية، وبدأ البناء بها في عام 2013 ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2023.

تهدف المدينة الهندية، لتصبح مركزًا ماليًا وتكنولوجيًا عالميًا رائدًا، وتسعى لتوفير فرصة لدفع الإصلاحات نحو توفير نظام بيئي مالي مزدهر حاسم لدعم وتوسيع الأعمال التجارية، وتميل إلى توفير نظام بيئي تجاري ملائم على قدم المساواة أو أعلى من المراكز المالية العالمية الرائدة.

جزء من نمو الهند

المشروع الهندي الذي بدأ بطموح مودي في عام 2008، أصبح جزءًا لا يتجزأ من قصة النمو في الهند حيث تسير البلاد نحو تحقيق حلم أن تصبح دولة متقدمة.

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تم إنشاء مدينة ذكية جديدة بالقرب من عاصمة الولاية لتوضيح رؤية إنشاء مركز متعمد للخدمات المالية والذي سيستضيف أيضًا شركات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات وITeS جنبًا إلى جنب مع النظام البيئي الاجتماعي.

تعتمد المدينة على مفهوم "المشي إلى العمل" وبالتالي توفير نوعية حياة لمواطنيها وبنية تحتية عالمية المستوى للشركات العاملة خارج مدينة الهدايا.

تضم شركات عالمية

تضم المدينة عددًا من الشركات العاملة في مجالات الأعمال المصرفية الخارجية، وأسواق المال، وإدارة الأصول الخارجية، والتأمين المحلي والخارجي والخدمات المساعدة مثل القانونية والمحاسبة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات- خدمات ITeS/BPO/KPO.

وتضم مقرات لأكبر الشركات العالمية مثل "جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"دويتشه بنك" وبدأ العمل في المدينة عام 2022، وأعلن عمال التكنولوجيا "غوغل" عن افتتاح مقر له في المدينة.

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قدمت الحكومة الهندية إعفاء ضريبي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات للشركات التي أنشأت فروعاً لها داخل مركز الخدمات المالية الدولية التابع لـ"جيفت سيتي"، وتم تعديل القواعد لتشجيع الشركات الهندية على استئجار السفن والطائرات عبر التعامل مع "غيفت سيتي" بدلاً من المراكز الأجنبية.

في أكتوبر عام 2022، ارتفع متوسط ​​حجم التداول اليومي في البورصتين الموجودتين داخل المركز المالي إلى 14.6 مليار دولار، مقارنة بـ3.4 مليار دولار قبل عامين، فيما قفزت المعاملات المشتقة التراكمية من قِبل البنوك إلى 466 مليار دولار، مقارنة بـ22 مليار دولار، وصعدت المعاملات المصرفية التراكمية إلى 303 مليارات دولار، من 45 مليار دولار.