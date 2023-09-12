الصحة الليبية: الوضع في درنة مخيف وهناك أماكن معزولة

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مخيف وهناك أماكن ما زالت معزولة.

وتابع عبد الجليل، أن السيول جرفت أحياء كاملة في درنة، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات التي ستظهر غدًا في درنة مخيفة وستكون أكبر بكثير من المعلن حاليًا.

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بدوره، قال الهلال الأحمر الليبي، إنه يعاني من نقص في المعدات اللازمة لعمليات إنقاذ ضحايا الإعصار دانيال، الذي ضرب شرقي ليبيا، مشيرًا إلى أن أعمال الإنقاذ مستمرة حتى انتشال كل الجثث في درنة.

وارتفعت أعداد قتلى الفيضانات والسيول في ليبيا عقب العاصفة دانيال، ولا يمكن حصر الأعداد حاليًا لكن التقارير الرسمية تتحدث عن مقتل ما يزيد عن 3 آلاف شخص على الأقل، فضلاً عن آلاف المفقودين.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.