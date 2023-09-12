الشورى يطالب بتوحيد آليات الرقابة على مقدمي الخدمات في المشاعر المقدسة

عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل جلسته جدول أعمال الجلسة وأصدر بشأنه عدداً من القرارات حيث طالب وزارة الحج والعمرة بتحفيز شركات حجاج الداخل للاندماج لتكوين شركات كبرى لتعزيز التنافسية والارتقاء بالخدمات، مؤكداً في قراره بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنظيم وتطوير أعمال جمعيات النفع العام المقدمة في موسمي الحج والعمرة.

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كما أكد المجلس بأن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على توحيد آليات الرقابة على مقدمي الخدمات في المشاعر المقدسة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتوسع في افتتاح فروع ومكاتب في جميع مناطق المملكة , وخصوصاً في المناطق المهتمة بالفنون التقليدية , داعياً في قراره المعهد إلى الإسراع في استكمال خطته الاستراتيجية , واعتمادها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1443 / 1444هـ .

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وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه الهيئة السعودية للسياحة بمراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم.

وطالب المجلس بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة, التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمكتبة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش ، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له مكتبة الملك فهد الوطنية بالاهتمام بالتحول الرقمي لكافة خدماتها وبناء بيئة رقمية شاملة تسهم في سرعة وصول المستفيدين إلى المعلومات.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

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