منتخب تونس يفوز على مصر بثلاثية وديًا

حقق المنتخب التونسي الفوز أمام نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

أقيمت المباراة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس الأمم الإفريقية القادمة وتصفيات كأس العالم.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال - علي جبر - حسام عبد المجيد - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: منتصر الطالبي، على العابدي، ياسين مرياح، وجدي كشريدة، علي معلول.

خط الوسط: عيسى لعيدوني، الياس السخيري، محمد علي بن رمضان، إلياس عاشوري.

خط الهجوم: يوسف المساكني.

وقف لاعبو منتخب مصر وتونس دقيقة حداد قبل المواجهة الودية علي ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

افتتح عيسى العيدوني التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 3، وسجل منتخب تونس الهدف الثاني في الدقيقة 7 من خطأ دفاعي من حمدي فتحي الذي سجل هدفًا في مرماه.

أحرز عمر كمال عبد الواحد هدف منتخب مصر الوحيد في شباك تونس بالدقيقة 35.

قبل أن يختتم حمزة رفيعة الثلاثية في الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.